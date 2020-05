O Barcelona continua a preparar o regresso da Liga espanhola, mas Lionel Messi parece – como habitual – estar um nível acima dos companheiros de equipa.

No treino desta terça-feira, o internacional argentino mostrou serviço na zona defensiva, ao roubar a bola a Riqui Piug, e depois no ataque espalhou magia: combinou com dois colegas e sentou Ter Stegen antes de atirar a contar.

A La Liga ainda não tem data certa para regressar, mas o presidente do organismo, Javier Tebas, já adiantou que pretende que a competição regresse a 11 de junho. O primeiro jogo do Barcelona será frente ao Maiorca.

Veja o momento genial de Messi no vídeo acima associado.