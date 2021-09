Luis Suárez deu uma entrevista ao jornal Sport em que falou sobre a situação difícil que o Barcelona atravessa.

O avançado uruguaio diz que a tensão entre Koeman e La Porta no clube catalão é «uma guerra que prejudica os jogadores», e não esquece «o desprezo» com que foi tratado pelo técnico holandês, «como se tivesse 15 anos», tendo passado a mensagem que era Suárez que «fazia mal ao balneário».

O nome de Xavi tem sido apontado como possível substituto de Ronald Koeman, mas Suárez aconselha a que a antiga lenda do clube espere.

«Como adepto de futebol e pelo que fez como jogador, não acho que hoje, amanhã ou depois seja a hora de assumir o comando da equipa», afirmou o uruguaio.

«Xavi é inteligente e conhece as dificuldades do clube. Deve esperar pelo momento certo. Ele tem companheiros no plantel com quem terá que tomar decisões e isso será difícil», explicou.

«Vejo-o como um treinador muito qualificado e regressar a Camp Nou noutro contexto permitir-lhe-á ser tão bom como treinador como foi como jogador.»