«Um pesadelo», «Barcelona contra as cordas», «afundado», «sinistro total». Em Espanha são fortes as palavras para descrever a pesada derrota dos catalães na Luz, frente ao Benfica.

A Marca fala em «mais um pesadelo em Lisboa» e diz que é um jogo que o Barcelona «não podia perder».

«Lisboa adiciona um novo capítulo à história negra dos catalães na mais alta competição europeia. Duas derrotas, zero pontos e sério risco de não passar da fase de grupos, o que pode ser catastrófico para um clube em ruínas», escreve o jornal.

No «AS» o título é: «Darwin Núñez e a teoria da involução do Barça». «Novo desastre do Barça em Lisboa, onde é goleado pelo Benfica, que deixa os blaugrana em último no grupo e Koeman em apuros».

«A involução no jogo foi novamente evidente numa partida que destruiu qualquer vislumbre de esperança de recuperação. O aspeto dessa equipa é péssimo», diz o jornal.

«Ridículo Continental», titula o jornal catalão L'Esportiu. «O Barça cai novamente em Lisboa», escreve o Sport. Já o Mundo Deportivo diz: «Outro drama na Luz».

Em França, o L’Equipe diz que «Benfica humilhou o Barcelona» e em Inglaterra, a BBC diz que o «arranque enérgico do Benfica» deu o mote para a derrota dos catalães, que faz deste o pior arranque na Champions. Veja os destaques dos jornais na galeria associada.