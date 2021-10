Joan Laporta, presidente do Barcelona, deu uma entrevista à rádio catalã RAC1, em que falou sobre a saída de Messi do clube blaugrana.

O dirigente admitiu que acreditou até ao final que fosse possível o argentino continuar no Barcelona.

«Tive esperança de que, no último minuto, Messi dissesse que jogaria de graça. Eu teria gostado disso e ter-me-ia convencido. Acho que a Liga teria aceitado, mas não podemos pedir isso a um jogador do nível dele.»

«Pensei nisso porque o conheço, subiu comigo para a primeira equipa, ajudei muito a família dele ... Ele sabia que quando recuperássemos lhe retribuiria», disse ainda Laporta, garantindo:

«Não estou zangado com Messi porque gosto dele, mas quando vemos que não pode ficar há uma certa desilusão de ambos os lados. Sei que tinha muita vontade de ficar, mas muita pressão por causa da oferta que teve», afirmou o presidente do Barcelona, acrescentando: «Tudo indica que ele já tinha a oferta do PSG. Todos sabiam que ele tinha uma oferta muito forte.»

Laporta disse ainda que «gostaria de prestar uma homenagem a Messi». «Ficaríamos muito satisfeitos se, no momento certo, eles quiserem uma homenagem como deve ser.»