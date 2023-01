O Benfica foi eliminado no play-in da Champions de basquetebol. A jogar fora de casa, os encarnados perderam por 83-72 frente ao Darüssafaka, da Turquia, numa partida resolvida no prolongamento.

As águias tinham perdido por 89-76 na Luz, na primeira partida de três possíveis, e agora, em Istambul, a segunda derrota ditou o afastamento do campeão nacional, que vencia por 42-35 ao intervalo e terminou empatado 68-68 no final do tempo regulamentar.

Recorda a Lusa que o Darüssafaka vai integrar o Grupo L da segunda fase, juntamente com os espanhóis de Surne Bilbau, Lenovo Tenerife e UCAM Murcia.