O lituano Domantas Sabonis vai reforçar os Sacramento Kings, onde alinha o português Neemias Queta, numa troca com os Indiana Pacers, que envolve seis jogadores.

De acordo com a ESPN, além do poste lituano, os King vão receber Justin Holiday e Jeremy Lamb, assim como a segunda escolha do 'draft' em 2027.

Já os bases Buddy Hield e Tyrese Haliburton, terceiro melhor 'rookie' da última da temporada, e o poste Tristan Thompson rumam aos Pacers.

Sabonis, de 25 anos, já foi selecionado duas vezes para o All-Star Game.