O FC Porto venceu neste sábado o Sangalhos, por 91-76, em jogo em atraso da 13.ª jornada da Liga portuguesa de basquetebol.

Com este resultado, os dragões isolam-se na frente da tabela classificativa, passando a somar 38 pontos, mais um que o Benfica e dois que o Sporting. O Sangalhos está no 12.º e último lugar.

O portista Michael Finke destacou-se com com 29 pontos convertidos ao longo do encontro realizado no Dragão Arena.