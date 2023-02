Os Sacramento Kings venceram na última madrugada no reduto dos Los Angeles Clippers por 176-175, após dois prolongamentos, naquele que foi o segundo jogo com a mais alta pontuação da história da NBA.

Em Los Angeles, Kings e Clippers marcaram 351 pontos, registo apenas batido pelos 370 do triunfo dos Detroit Pistons face aos Denver Nuggets por 186-184, após três prolongamentos, em dezembro de 1983, há quase 40 anos.

Nos 76 anos de história da NBA, foi também apenas a segunda vez que duas equipas chegaram pelo menos aos 170 pontos, com os Kings a assumirem o terceiro lugar de maior pontuação num jogo, com 176, e os Clippers o quarto, com 175.

Nos Kings, que perdiam por 175-169 a 1m57 do final do segundo tempo extra e marcaram os últimos sete pontos do jogo, destaque para os 45 pontos de Malik Monk, que estabeleceu um novo máximo de carreira, e os 42 de De’Aaron Fox.

Por seu lado, Kawhi Leonard, com 44 pontos, e Paul George, com 34, lideraram os Clippers, equipa na qual se estreou Russell Westbrook, ex-Lakers, que entrou no cinco inicial e somou 17 pontos e 14 assistências.

Veja os melhores momentos de uma partida louca: