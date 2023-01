Damian Lillard esteve ao mais alto nível na vitória dos Portland Trail Blazers em casa dos Utah Jazz por 134-124.

O base dos Blazers anotou um total de 60 (!) pontos, sendo que 20 deles, no terceiro período, foram seguidos para o franchise do Estado do Oregon.

Ao todo, Lillard converteu nove dos 15 triplos tentados, teve nove em dez da linha de lance livre e 72,4 por cento de eficácia nos lançamentos de campo. Uma exibição a roçar a nota máxima e à qual se juntaram ainda oito assistências e sete ressaltos.

Lillard tornou-se apenas no sexto basquetebolista da história da NBA a superar a fasquia dos 60 pontos em pelo menos quatro jogos, depois de James Harden (no ativo com 4), Elgin Baylor (4), Michael Jordan (5), Kobe Bryant (6) e o inalcançável Wilt Chamberlain com 32 jogos com pelos menos seis dezenas de pontos.

Também nesta quarta-feira, os Los Angeles Lakers impuseram-se por 113-104 na receção aos San Antonio Spurs. No primeiro jogo em 2023, o regressado Anthony Davis esteve em campo 26 minutos, tempo em que anotou 21 pontos e conquistou 12 ressaltos. LeBron James voltou a estar em evidência e ficou a um ressalto de fechar a partida com um triplo duplo: fez 20 pontos, 11 assistências e nove ressaltos. Os Lakers continuam fora dos lugares de acesso à próxima fase, tendo agora 23 vitórias e 26 derrotas.

Os campeões Golden State Warriors venceram em casa os Memphis Grizzlies por 122-120. Stephen Curry fez 34 pontos e foi expulso a pouco mais de um minuto do fim, mas a vitória não fugiu aos californianos, que seguem com 24 vitórias e 24 derrotas a Oeste e na luta por um lugar nos playoffs (ou no play-in).