O Benfica venceu neste sábado o Sporting no pavilhão da Luz por 79-78, graças a um cesto a meio segundo do fim, em jogo da quarta jornada da 2.ª fase do campeonato que teve Rui Costa nas bancadas.

Num jogo com um final de loucos, o Sporting esteve quase sempre na frente - chegou a ter 17 pontos de vantagem! -, vencia por oito pontos a um minuto do final, mas as águias tiveram uma ponta final fenomenal e passaram para a frente do marcador a meio segundo do final.

Tudo depois de terem estado três quartos do jogo com uma desvantagem na casa dos dois digitos.

As águias ainda chegaram ao final do período em vantagem (18-17), mas a entrada no segundo quarto deitou tudo a perder para a equipa de Norberto Alves.

O Sporting entrou com um parcial de 13-0 (!) e a partir daí foram poucas as vezes que o Benfica conseguiu reduzir a desvantagem para menos de dez pontos...tirando nos minutos finais.

Mas já lá vamos.

Ao intervalo, os leões venciam por 44-34 e no final do terceiro período as águias apenas recuperaram para nove de diferença (61-52).

No último período, o campeão nacional não conseguiu segurar a recuperação do Benfica, que fez um parcial de 10-0 no último minuto e venceu mesmo o rival no dérbi em que esteve quase sempre a perder.

O Benfica venceu pela terceira vez o Sporting nas últimas semanas e reforça a liderança nesta fase da Liga, agora com uma diferença maior para o Sporting.