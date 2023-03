O FC Porto foi eliminado nos quartos de final da FIBA Europe Cup frente ao Karhu Basket.



Depois de ter perdido no Dragão Arena por 81-80, os dragões não conseguiram vencer na Finlândia. Os azuis e brancos até entraram bem na partida e estiveram a vencer por 19-15, mas a partir daí os finlandeses foram mais fortes e chegaram ao intervalo na frente por 42-28.



Na segunda metade a toada não se alterou e apesar de o FC Porto ter encurtado a diferença no marcador no terceiro período, o Karhu Basket voltou a fugir no último período e venceu por 75-65.



Com 22 pontos, Brian Conklin foi o melhor marcador dos portistas na partida.

FICHA DE JOGO



KARHU BASKET-FC PORTO, 75-65

FIBA Europe Cup, quartos de final, 2.ª mão

IKH Areena, em Kauhajoki (Finlândia)



Árbitros: Andris Aunkrogers (Letónia), Viola Györgyi (Roménia) e Geert Jacobs (Bélgica)



KARHU BASKET: Cameron Jones (12), Henri Kantonen (12), Severi Kaukiainen (5), Jaye Crockett (5) e Daniel Dolenc (14)

Suplentes: Dikembe Dixson (18), Joona Hakamaa (3), Manny Patterson, Lee Skinner (6), Eero Innamaa e Teemu Suokas

Treinador: Janne Koskimies



FC PORTO: Miguel Maria (2), Max Landis (3), Marvin Clark II (4), Brian Conklin (22) e Michael Finke (10)

Suplentes: Teyvon Myers (16), Francisco Amarante, Keven Gomes, João Guerreiro, Miguel Queiroz (4), Luís Silva e Vlad Voytso (4)

Treinador: Fernando Sá



Ao intervalo: 42-28

Parciais: 24-19, 18-9, 18-20 e 15-17