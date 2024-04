O FC Porto venceu esta tarde o Sporting, por 86-72, num jogo a contar para a jornada 20 da fase regular do campeonato nacional de basquetebol.

No Dragão Arena, a equipa azul e branca, líder do campeonato, esteve quase sempre em vantagem e, apesar do equilíbrio que se registou durante largos minutos, acabou por construir um triunfo sólido.

FILME DO JOGO.

Os dragões foram os primeiros a abrir a contagem e não mais perderam esse domínio, com exceção de um pequeno momento durante o terceiro período, em que os leões conseguiram empatar.

Depois disso, no entanto, a formação da casa partiu para o melhor período do jogo, principalmente no início do último quarto, em que abriu o parcial que lhe permitiu ganhar ma vantagem confortável de 14 pontos (80-66).

[em atualização]