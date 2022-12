A equipa feminina de basquetebol do Benfica somou esta quinta-feira a primeira derrota na EuroCup, ao perder por 72-56 com as belgas do Namur Capitale, mas manteve a liderança do Grupo G, estando já apurada para os 16 avos de final.

A derrota do Benfica, que na Luz venceu as belgas por 63-51, começou a ser desenhada ainda no primeiro quarto do encontro, que o Namur Capitale controlou e fechou com uma vantagem confortável de nove pontos (18-9).

Já no segundo quarto, a eficácia ofensiva do Namur Capitale resultou num parcial de 23-13, que lhe permitiu atingir o intervalo no pavilhão Octave Henry a vencer por uns expressivos 41-22.

A toada de jogo manteve-se no início da segunda parte, em que a equipa belga voltou a ser superior ao Benfica que só conseguiu reduzir a diferença no último quarto (24-13), atenuando a derrota por 72-56.

A base Marta Martins, com 19 pontos, foi a jogadora do Benfica em evidência na concretização, enquanto na formação belga esse papel pertenceu à norte-americana Aaliyah Wilson, com 23 pontos.

O Benfica manteve a liderança do Grupo G, com nove pontos, mais um do que o Elfic Friburgo, mais dois do que o Namur Capitale e mais três do que o Diddeleng, o adversário da última jornada da fase regular.