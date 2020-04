Devido à pandemia do novo coronavírus, os estudantes norte-americanos do ensino secundário serão provavelmente privados das habituais cerimónias que acompanham a formatura. Ora, LeBron James, basquetebolista dos Los Angeles Lakers, decidiu que, para colmatar a falta desse momento vivido nos Estados Unidos de um modo particularmente efusivo, vai co-produzir um show importante, de forma a proporcionar aos finalistas do secundário a homenagem que merecem.

Assim, a geração que irá concluir o ensino secundário neste ano letivo verá LeBron James, através da LeBron James Family Foundation, realizar um grande programa de TV intitulado «Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020», um titulo que, em português, se chamaria «Finalistas Juntos: a América homenageia os Alunos do Secundário de 2020».

O programa será emitido a 16 de maio às 20h00 (horário do leste dos Estados Unidos), em simultâneo nos canais televisivos ABC, CBS, NBC e Fox, mas poderá ser igualmente visto online através do YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, PeopleTV e ainda Complex Networks.

Entre os convidados do programa estão já confirmados Megan Rapinoe, a estrela do futebol feminino dos Estados Unidos, Malala Yousafzai, Prémio Nobel da Paz, a atriz Yara Shahidi e os músicos Pharrell Williams, Jonas Brothers, Ben Platt, Bad Bunny, Loren Gray, Chika e H.E.R. e YBN Cordae, além das estrelas da plataforma Tik Tok, Charli e Dixie D'Amelio.

A SpringHill Entertainment, fundada por James e Maverick Carter, empresário que gere o império do basquetebolista, irá conduzir o programa, em colaboração com a Done + Dusted.

«O final do ensino secundário e a cerimónia da formatura foram das melhores lembranças da minha vida. Não é justo. Todos os finalistas precisam de saber o que sentimos por eles, e espero que isto possa ajudar, mesmo que apenas um pouco. (...) Estes alunos trabalharam no duro e não havia motivo para não lhes ser dado o reconhecimento merecido», disse LeBron James em comunicado.

«King James», como é apelidado, é um dos basquetebolistas mais bem sucedidos da história da NBA, e aos 35 anos, soma três títulos de campeão, dois ao serviço dos Miami Heat em 2012 e 2013 e um com os Cleveland Cavaliers em 2016, a que se juntam as medalhas de ouro conquistadas nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012.