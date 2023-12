Os Los Angeles Lakers perderam fora com os Minnesota Timberwolves por 118-111. Lebron James não jogou, devido a uma lesão no tornozelo e os Lakers têm apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e ocupam o 10.º lugar.

Anthony Edwards brilhou com 27 pontos nos Timberwolves, que aumentaram o registo da época em casa para 12-1 e são a equipa com o melhor registo da fase regular, com 21 vitórias e seis derrotas.

Num dos outros jogos da noite, o Milwaukee Bucks- bateram os Orlando Magic por 118-114. Destaque para o grande (literalmente) Antetokounmpo, que terminou o jogo com 37 pontos, dez ressaltos e seis assistências. Moritz Wagner, dos Magic, saiu do banco para marcar 21 pontos e oito ressaltos. Em termos de classificação na Conferência Este, a equipa da casa encontra-se em segundo e os Orlando Magic em quarto.

Nos Portland Trail Blazers-Washington Wizards (117-118) Kyle Kuzma marcou 32 pontos, oito ressaltos e seis assistências, ajudando os Wizards a vencerem em Portland. Os Trail Blazers estão em 14.º lugar, com uma vitória nos últimos cinco jogos, e a equipa de Portland ocupa a mesma posição, mas na Conferência Este.

Os Chicago Bulls marcaram 114 pontos e venceram os San Antonio Spurs, que nem 100 pontos conseguiram fazer (95). O jovem Victor Wembanyama não foi além de sete pontos e não conseguiu evitar a derrota dos texanos. Os Bulls vencem assim pela terceira vez consecutiva e estão em 11.º na Conferência Este e os Spurs em último lugar da Conferência do Oeste.

Já os New Orleans Pelicans foram a Cleveland, Ohio, vencer os Cavaliers por 123-104. Destaque para Trey Murphy que marcou 28 pontos, quatro ressaltos e três assistências, e acabou com a série de três vitórias consecutivas dos Cleveland. Zion Williamson, dos New Orleans, não jogou por doença. Em termos classificativos, os Cavaliers estão em sétimo da Conferência Este e os Pelicans na mesma posição, mas na outra Conferência.

Outro jogo da noite foi o Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers (134-115) Os dois jogadores que mais se destacaram foram o Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 31 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, e James Harden, que liderou os Clippers, com 23 pontos, nove ressaltos e seis assistências. Na Conferência Oeste, os Thunder estão em segundo e os Clippers em quinto.