K.C. Jones, antigo basquetebolista e treinador dos Boston Celtics, morreu esta sexta-feira aos 88 anos.

Nascido o Texas em 1932, K.C. Jones jogou sempre nos Celtics, feito parte, juntamente com o histórico Bill Russell, da equipa que conquistou oito títulos consecutivos entre 1959 e 1966. Antes disso, foi campeão inversitário por São Francisco em 1955 e 1956, ano em que integrou a equipa norte-americana que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Melbourne, na Austrália.

Aos oito anéis de campeão conquistados pelo Bostons Celtics juntam-se mais quatro títulos da NBA: dois como adjunto, pelos Los Angeles Lakers (1972) e em 1981 novamente nos Celtics, onde assumiu depois o cargo de treinador principal, liderando nomes como Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parish aos títulos de 1984 e 1986.

O número 25, usado por Jones ao longo da carreira, foi retirado pelos Celtics em 1967, quando se retirou e, o seu nome foi incluído no Hall of Fame do basquetebol em 1989

O antigo base estava há vários anos num centro de assistência, onde recebia cuidados para a doença de Alzheimer.

