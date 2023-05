Três jogos, três vitórias. Agora em Los Angeles, os Denver Nuggets voltaram a derrotar os Lakers e estão a uma vitória do primeiro título de conferência e da primeira final da NBA da história da equipa do Colorado.

Depois de um melhor começo de jogo dos Nuggets, os Lakers equilibraram no segundo período e foram para o intervalo a perder por 58-55. Os californianos ainda chegaram a passar para a frente no derradeiro período (94-93), mas uma sequência de 13 pontos dos visitantes acabou por ser fatal para LeBron James e companhia, que acabaram derrotados por 119-108

Os Nuggets voltaram a ter Jamal Murray e Nikola Jokic em plano de evidência. O primeiro terminou o jogo com 37 pontos (fez 30 só na primeira parte), enquanto Jokic, ao contrário dos dois primeiros jogos, ficou aquém do triplo duplo, mas ainda assim contribuiu com 24 pontos e oito assistências.

Do lado dos Lakers, LeBron James, que chegou ao pavilhão quatro horas antes do início do jogo para acertar a pontaria - ainda não tinha anotado qualquer triplo na final a Oeste - terminou com 23 pontos, 12 assistências e sete ressaltos, e Anthony Davis não lhe ficou atrás, com 28 pontos e 18 ressaltos, mas de nada valeu para evitar nova derrota.