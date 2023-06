O tédio, aliado à criatividade, pode bem resultar em algo excecional.

Foi isso que aconteceu com Jordan Haber, jovem norte-americano de 21 anos que estuda Direito na Flórida e está elegível para o draft da NBA… apesar de nunca ter jogado basquetebol, nem na escola, nem na universidade.

Conhecido por ser ativo no TikTok, Jordan detetou uma falha nos regulamentos da liga e percebeu que era elegível para participar no evento, uma vez que tem mais de 19 anos e concluiu o curso superior no ano do draft. Tendo até 60 dias antes do draft para demonstrar a sua intenção em participar, seguiu em frente.

«Há uma janela de três, quatro meses para fazer isto. Por causa dessa janela poucas pessoas se candidatam, porque pensam que é uma perda de tempo e é preciso preencher alguns papéis», explicou num vídeo no TikTok que já se tornou viral.

Jordan entrou, então, em contacto com a NBA por e-mail, preencheu toda a documentação necessária e, depois de ultrapassar a papelada, recebeu a confirmação de que é elegível para o draft.

Entre os 300 candidatos, contudo, o jovem norte-americano está listado na categoria de «indivíduos desconhecidos», a par de outros 17 nomes. Por isso mesmo, Jordan não passou à fase da filtragem dos jovens talentos, que são submetidos a vários testes físicos e têm entrevistas com os responsáveis da equipa da NBA antes do draft.

Na quinta-feira, de resto, no Barclays Center, casa do Brooklyn Nets, apenas um grupo restrito de jogadores vai marcar presença na cerimónia, daí que Jordan já reconheça que é um dos não selecionados.

«Agora sou Jordan Haber, membro da classe do draft de 2023 da NBA. Em breve, dos "undrafted".»

Contudo, o jovem norte-americano piscou o olho aos Miami Heat, equipa pela qual torce, assim como deixou o desejo de cumprimentar Adam Silver, icónico apresentador do draft da NBA. Isto porque vai poder estar no Barclays Center, mas a convite da NBA.

Refira-se que o francês Victor Wembanyama deverá ser a primeira escolha do draft e vai representar os San Antonio Spurs.

Como Jordan conseguiu ser elegível para o draft da NBA: