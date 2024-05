Com Neemias Queta em campo durante 4:58 minutos (um lançamento não convertido e um ressalto defensivo), os Boston Celtics perderam em casa com os Cleveland Cavaliers e as meias-finais da Conferência Este estão agora empatadas a um.

No TD Garden, lugar onde poucas equipas passaram nesta temporada, os Cavaliers impuseram-se com por expressivos 118-94. Vinte e quatro pontos de diferença explicados pela inspiração de Donovan Mitchel (29 pontos, oito assistências e sete ressaltos), bem suportado por Evan Mobley (21 pontos e dez ressaltos) e Caris LeVert (21 pontos).

Do lado dos Celtics, a falta de acerto da linha dos três pontos foi fatal. Se Hayson Tatum ainda somou 25 pontos (2 triplos convertidos em cinco tentados), Jaylen Brown não acertou uma única das seis tentativas, Jrue Holiday acabou a noite com apenas quatro pontos e Derrick White não foi além dos dez pontos e 1 em oito da linha de triplo.

Ao intervalo, o marcador registava uma igualdade a 54, mas no terceiro e quarto períodos os Cavaliers, quartos classificados da fase regular a Este, dispararam para uma vitória clara depois de uma derrota por 120-95 no jogo 1 também em Boston. A formação de Cleveland tem agora o fator casa a favor.

No outro jogo do dia, os Dallas Mavericks venceram fora os Oklahoma City Thunder (está agora 1-1) por 119-110 e empataram a série a Oeste. Mesmo limitado fisicamente por mazelas nos joelhos, Luka Doncic anotou 29 pontos, dez ressaltos e sete assistências numa noite de sonho de P.J. Washington, com 29 pontos, 11 ressaltos e 7 em 11 da linhas dos três pontos.