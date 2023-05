Depois dos dois triunfos em Boston, os Miami Heat voltaram a derrotar os Celtics desta feita em casa por expressivos 128-102 no jogo 3 da final da Conferência Este na NBA.

O conjunto da Florida dominou praticamente todo o encontro, que teve momentos de absoluto espetáculo.

Ao intervalo vencia por 61-46 e à entrada do derradeiro período liderava por 30 pontos (93-63).

Com Jimmy Butler com números mais modestos do que nos dois primeiros jogos (16 pontos, oito ressaltos e seis assistências), coube ao base Gabe Vincent o papel de protagonista, com 29 pontos e uma percentagem de acerto de 78,6 por centos nos lançamentos de campo e seis em nove da linha de triplo. O suplente Duncan Robinson também reclamou protagonismo, com 22 pontos e cinco triplos convertidos em sete tentativas.

Do lado dos Celtics, Jaylen Brown (12 pontos), Jayson Tatum (14) e Marcus Smart (8) voltaram a estar aquém das expectativas, com taxas de acerto relativamente baixas.

O próximo jogo da final da Conferência Oeste realiza-se esta terça-feira, novamente em Miami, e os Heat apuram-se para a sétima final da NBA em caso de vitória.