Os Dallas Mavericks foram multados em 750 mil dólares (676 mil euros) por terem deixado alguns dos principais jogadores de fora do jogo com os Chicago Bulls.

Desse encontro, o penúltimo da fase regular, ficaram de fora jogadores como Kyrie Irving e Tim Hardaway Jr., alegadamente por lesões, sendo que Luka Doncic, estrela da equipa, atuou apenas 13 minutos. Os Bulls acabaram por vencer por 115-1123 e apuraram-se para os play-in, enquanto os Mavs viram gorar-se as possibilidades de um apuramento para a próxima fase.

«Os Mavericks violaram a política da liga relativamente ao descanso de jogadores e demonstraram, através de ações e afirmações públicas, o desejo de perder o jogo para melhorar as probabilidades de receberem uma uma primeira escolha no Draft de 2023», lê-se num comunicado da NBA.

Esta prática enquadra-se no chamado tanking, que significa perder de propósito precisamente com o objetivo de subir na hierarquia do draft e, assim, receber melhores jovens jogadores no futuro. Uma estratégia proibida, mas não raras vezes adotada.

«A decisão dos Dallas Mavericks de restringir a participação de jogadores-chave de participarem num no jogo decisivo contra os Chicago minou a intgegridade do nosso desporto», afirmou Joe Dumars, vice-presidente executivo da NBA.

Mark Cuban, dono do Mavs desde 2000, já tinha sido multado em 600 mil dólares em 2018 por ter afirmado num podcast ter sugerido aos jogadores durante um jantar que perder era a melhor opção para a equipa.