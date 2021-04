Os Dallas Mavericks venceram este sábado os LA Lakers por 108-93, após terem estado a perder por 17 pontos de diferença.

Luka Doncic com um duplo duplo de 18 pontos e 13 assistências foi uma das chaves da vitória dos Mavs, ajudando Dwight Powell a marcar os seus 25 pontos, pontuação pessoal mais elevada da temporada, e apenas menos um ponto do seu recorde pessoal da carreira. Dorian Finney-Smith marcou 21 pontos.

Nos Lakers, ainda sem LeBron James, lesionado, e com Anthony Davis a fazer apenas o segundo jogo após longa paragem por lesão, Ben McLemore foi o melhor marcador, com 20 pontos, e Anthony Davis apontou 17 pontos.

Noutro jogo do dia, os Indiana Pacers venceram os Detroit Pistons por 115-109. Malcolm Brogdon, com 26 pontos, e Caris LeVert, com 25, foram os destaques.

Os San Antonio Spurs derrotaram os New Orleans Pelicans com 32 pontos de DeMar DeRozan. Zion Williamson fez 33 pontos 14 ressaltos, mas não foi suficiente para os Pelicans.

Outros resultados:

Heat-Bulls, 106-101

Nicks-Raptors, 120-103

Bucks-Sixers, 132-94

Timberwolves-Jazz, 101-96

Nuggets-Rockets, 129-116