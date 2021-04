O Benfica perdeu a vantagem do fator casa nos quartos de final do play-off da Liga portuguesa de basquetebol. Dois dias depois de ter vencido a Oliveirense em casa, as águias foram surpreendidas no Pavilhão da Luz e perderam por 89-88.

A equipa de Carlos Lisboa vencia no final do primeiro período (26-25), do segundo (45-40) e do terceiro (61-59), mas acabou ultrapassada no derradeiro período e perdeu pela diferença mínima. Seguem-se agora dois jogos em Oliveira de Azeméis, onde qualquer uma das equipas pode selar a passagem às meias-finais do play-off, mas nunca antes do quarto jogo.

Quem tem a passagem às meias-finais encaminhada é o Sporting, que somaram mais um triunfo folgado na receção ao V. Guimarães (85-67) e estão agora a vencer por 2-0. Os leões estiveram sempre no comando das operações e ao intervalo venciam por 13 pontos de diferença (43-30).