Os Portland Trail Blazers asseguraram este sábado a última vaga nos play-offs da Conferência Oesta da NBA, ao derrotarem os Memplhis Grizzlies num inédito play-in.

No jogo que daria acesso aos play-offs, os Blazers, que precisavam de apenas um triunfo para se manterem em prova, venceram por 126-122 e afastaram os Grizzlies, que precisavam de dois triunfos.

Damian Lillard, eleito o jogador mais valioso da fase regular em Orlando, onde está instalada a «bolha», voltou a ser decisivo, com 31 pontos anotados. CJ McCollum também foi decisivo, sobretudo no último parcial, no qual assinou 14 dos 29 pontos.

Os Blazers vão agora defrontar os Los Angeles Lakers, melhor equipa do Oeste, na primeira ronda dos play-offs.