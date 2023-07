Neemias Queta foi dispensado dos trabalhos da seleção de basquetebol devido a lesão, falhando assim a pré-qualificação do torneio olímpico que se disputa em agosto na Polónia.



Em comunicado, a Federação Portuguesa de Basquetebol refere que o poste dos Sacramento foi dispensado «por motivos de ordem clínica» a par do base Francisco Amarante.



Recorde-se que o jogador português, o primeiro de sempre na NBA, sofreu uma lesão no pé direito durante a Summer League da NBA.

Portugal realiza jogos de preparação no Torneio Internacional Coração de Viana, diante da Costa do Marfim, República Checa e Jordânia, entre quinta-feira e sábado. A 2 de agosto, a seleção nacional parte para a Jordânia, onde disputará a King's Cup com Jordânia, México e Angola, torneio que antecede a partida para a Polónia.

Em Gliwice, Portugal vai disputar o Grupo B de pré-qualificação do torneio olímpico, enfrentado a Bósnia-Herzegovina (13 de agosto), Hungria (14 de agosto) e Polónia (16 de agosto).