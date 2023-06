É quase certa a permanência de Neemias Queta na NBA.

A um dia de terminar o contrato que liga o português aos Kings, a equipa de Sacramento assegurou o direito de preferência sobre o poste luso, com o que é denominado no meio como «qualifying offer», segundo informa a ESPN.

Quer isto dizer que, apesar de se tornar um «free agent» no último dia deste mês, Neemias Queta deve continuar na equipa que lhe deu entrada na NBA, que fica agora com a possibilidade de igualar qualquer proposta que seja feita a Neemias.

De resto, também nesta quinta-feira os Sacramento Kings divulgaram a lista do plantel que vai participar no torneio California Classic, que decorre no início de julho, supostamente, numa altura em que o português já não teria contrato.