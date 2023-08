O Sporting anunciou a aquisição do basquetebolista Litos Cardoso, de 25 anos, proveniente do Vitória de Guimarães, onde atuou durante cinco temporadas. Em declarações aos meios de comunicação do clube leonino, o jogador expressou a importância do Sporting na evolução da modalidade em Portugal:

«A entrada do Sporting [na modalidade] foi essencial para o grande salto que o basquetebol nacional tem dado. Há jogadores de bom nível europeu atraídos a virem para a nossa Liga e, sem dúvida, que o Sporting foi fundamental para esse crescimento», começou por dizer Litos Cardoso.

O jogador disse também ter como ambição principal a conquista de títulos: «Estou aqui não só para chegar a essas finais, mas também para ganhá-las. É um clube que está sempre nas fases finais e é isso que conquista todos os jogadores a quererem vir para um grande como o Sporting Nós estamos aqui para trabalhar todos os dias, chegar às finais e ganhá-las», frisou.

A chegada de Litos Cardoso ao Sporting surge na sequência do anúncio da contratação do extremo norte-americano Michael Moore, reforçando a equipa num momento em que ambiciona reforçar a sua posição no cenário desportivo nacional.