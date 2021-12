Salvio voltou ao Estádio da Luz, onde assistiu à goleada do Benfica sobre o Marítimo (7-1), e está em destaque no habitual vídeo dos bastidores do jogo.

Pizzi, Vlachodimos e Seferovic aparecem a cumprimentar efusivamente o argentino, tal como Luisão, agora no papel de dirigente, e o presidente Rui Costa.

O vídeo mostra também a preparação pré-jogo da equipa de analistas do Benfica, e ainda as «pancadas» que Pizzi deu, no final do jogo, a Gonçalo Ramos, que voltou aos golos cinco meses depois.

Veja o video: