O Bayern de Munique goleou esta noite o Benfica, por 4-0, no Estádio da Luz, em jogo da 3.ª jornada da Liga dos Campeões.

Leroy Sané bisou e abriu e fechou o marcador, que só começou a mexer aos 70 minutos. Lewandowski e Everton (na própria baliza) marcaram os golos que fizeram o triunfo dos bávaros.

Com este resultado, o Bayern lidera destacado o grupo, com 9 pontos. O Benfica é segundo, com quatro, mais um do que o Barcelona. O D. Kiev é último, com um ponto.