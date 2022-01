O Bayern Munique perdeu esta sexta-feira com o Borussia Monchengladbach (1-2), em encontro referente à 18.ª jornada da Bundesliga alemã.



Face a diversas baixas, devido a casos de covid-19 e a lesões, Julian Nagelsmann apresentou um onze de recurso e tinha no banco apenas jogadores da equipa B ou dos escalões jovens do Bayern.



Em desvantagem no marcador, já ao minuto 75, o treinador acabou por dar uma oportunidade a dois adolescentes: Paul Wanner (16 anos) e Lucas Copado (17 anos).



Antes, Robert Lewandowski ainda tinha colocado o Bayern Munique em vantagem no marcador (18m), mas Florian Neuhaus (27m) e Stefan Lainer (31m) garantiram a reviravolta para o Monchengladbach ainda na primeira parte.



O atual líder do campeonato alemão contabiliza 43 pontos, mais nove que o Borussia Dortmund, com mais um encontro realizado.