O Belenenses e o Belenenses SAD suspenderam as ações judiciais que tinha um contra o outro, anunciou nesta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol. Na prática, segundo esclareceu posteriormente Patrick Morais de Carvalho, não haverá recurso a tribunais mas «a separação total» será mediada pela FPF.



«Os sócios votaram em AG, por mais de uma vez e de forma inequívoca, que Clube e SAD devem seguir caminhos independentes e totalmente separados, cada qual com a sua identidade», começou por recordar o presidente do Belenenses, através das redes sociais.



Face às dúvidas levantadas pelos adeptos após o anúncio da Federação, Patrick Morais de Carvalho fez questão de esclarecer a questão: «O que está em causa é concretizar uma separação total, sem recurso a tribunais mas com a mediação da FPF.»





