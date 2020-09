Petit, treinador do Belenenses, em conferência de imprensa, depois da derrota consentida, em casa, diante do Famalicão, em jogo da 2.ª jornada da Liga:

[Mudança tática de 3x4x3 para 4x2x3x1]

- Tirando aqueles três minutos, gostei. Entre o primeiro e o segundo golo, o VAR perdeu muito tempo, a equipa ficou ansiosa. Mas gostei do que a minha equipa fez ao longo dos noventa minutos. Começamos em 4x3x3, como preparámos na pré-época, mas também trabalhámos o 4x2x3x1. Esses dois esquemas fazem parte do trabalho do dia-a-dia.

[Marcar perto do intervalo costuma dar moral, mas o Belenenses permitiu dois golos logo a abrir]

- Foi um momento de bola parada no primeiro golo. Houve ali uma falta de comunicação. Trabalhámos esses aspetos, quando a bola passa o primeiro poste, os dois primeiros homens têm de sair rápido. Houve uma falha de comunicação. O André [Moreira] não teve uma defesa e nós tivemos ocasiões para fazer mais golos. O jogo esteve depois parado, com o VAR a analisar, a equipa ficou ansiosa, depois, passado um minuto, sofremos outro. O André [Moreira] não fez mais nenhuma defesa até ao final do jogo. Assumimos o jogo, podíamos ter marcado. O Famalicão recuou as linhas, defendeu só. Tentámos por fora e por dentro, mas não tivemos aquele jogador na área que pudesse dar mais poder no jogo aéreo.

[O que faltou?]

- Ideias não faltaram. Falta-nos um avançado com características diferentes dos que temos. Mas é difícil fazer golos com de jogadores dentro da área. Pelo que os jogadores fizeram, o resultado é injusto. Foi um jogo muito bonito, mas aqueles três minutos mudaram tudo.