João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Belenenses (2-1), no Estádio Nacional, em jogo da 2.ª jornada da Liga:

[O que disse aos jogadores ao intervalo?]

- Muito simples. Estávamos a ser muito previsíveis e muito lentos, com falta de agressividade, quer com bola quer sem bola. Corrigimos isso e um ou outro posicionamento em campo. O que disse essencialmente foi que tínhamos de mudar a agressividade. Conseguimos mudar o resultado, continuando sem jogar bem. Mas melhorámos a imagem do que queríamos trazer para segunda parte. A partir daí ate´ à parte final do jogo, houve a reação natural do Belenenses.

[A goleada diante do Benfica foi um acidente de percurso?]

- Na semana passada o adversário também foi demasiado forte para nós, mas o nosso jogo esteve sempre presente. Ao contrário, hoje, se calhar, não esteve tanto. Tivemos que ir buscar outras armas, a agressividade, muita luta, para conseguirmos vencer. Temos de correr muito e trabalhar muito para tornarmo-nos mais competitivos.

[Dificuldades na primeira parte?]

- Tentámos contrariar a primeira pressão do Belenenses com três homens. Não estávamos a conseguir, mas mesmo até nesse momento fomos lentos. A nossa saída acabou por ser longa, sem nexo nenhum. Tivemos alguns problemas, mas as coisas daqui para a frente vão melhorar.

[A que se deve a ausência de Toni Martinez?]

- Não teve a ver com questões de transferência para qualquer clube. Teve simplesmente a ver com o rendimento que os jogadores apresentaram durante a semana. Os que tiveram mais rendimento durante a semana foram o Del Campo e o Campana e foram esses que vieram. Quem rende mais é quem vai para o jogo.