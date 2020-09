Momento: falha de Phete na reviravolta

Quatro minutos depois do empate, o Belenenses procurava ainda recompor-se em campo quando, um mau atraso, apanhou Cafú Phete desprevenido. O sul-africano ainda tentou chegar à bola em carrinho, mas Valenzuela chegou primeiro, entrou na área destacado e fuzilou André Moreira. Estava consumada a reviravoltaem apenas quatro minutos.

Figura: Riccieli puxou dos galões

O central brasileiro foi um dos poucos que sobrou do sensacional Famalicão da época passada e, esta noite, foi determinante no triunfo do Famalicão sobre o Belenenses, não só a defender, mas também a atacar, uma vez que foi ele que assinou o golo do empate. O defesa tinha subido até à área contrária na sequência de um pontapé de canto e, quando se preparava para regressar, recebeu uma bola de Campana, virou-se para a baliza e atirou a contar. Depois foi também determinante a defender, sobretudo na ponta final em que o Belenenses procurou, por todos os meios, chegar à baliza de Zlobin.

Outros destaques:

Gustavo Assunção

Boa exibição do médio brasileiro que teve uma missão complicada no meio-campo, onde o Belenenses tinha mais jogadores. Com um jogo simples, muitas vezes ao primeiro toque, o médio fez fluir o jogo do Famalicão, gerindo bem a posse de bola e abrindo caminhos para o ataque, com passes para as alas, para Lameiras e Valenzuela.

Rúben Lima

Entrou bem no jogo, assumindo desde logo praticamente todo o corredor, na esquerda, surgindo muitas vezes no apoio ao ataque. Experimentou um remate de primeira logo a abrir o jogo e desceu muitas vezes até à linha de fundo para cruzar. Voltou a aparecer em destaque na ponta final, quando o Belenenses arriscou tudo à procura do empate.