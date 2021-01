O Belenenses vai a Barcelos defrontar Gil Vicente com uma defesa desfalcada, mas Petit confia nas alternativas e diz que os jogadores têm «correspondido ao pedido», mesmo a jogar em posições diferentes do habitual.

Cafú Phete e Tomás Ribeiro estão castigados enquanto o brasileiro Henrique permanece em dúvida, com o treino deste domingo a ser decisivo, ficando em aberto o possível regresso de Gonçalo Silva ao eixo da defesa após lesão prolongada.

«O Gonçalo [Silva] já está a trabalhar connosco há três ou quatro semanas, ainda não está no seu melhor em ritmo competitivo, já fez 45 minutos com os sub-23 e tem trabalhado connosco no dia-a-dia, mas o treino é diferente do jogo. É claro que gostaríamos de ter os jogadores todos, mas os que têm jogado têm correspondido ao que temos pedido», disse Petit numa conferência de imprensa pela internet.

Apesar das alterações forçadas, o desenho tático em 3-4-3 permanece como ideia principal, pois todos os jogadores «sabem o que têm de fazer no processo defensivo e ofensivo», mesmo que sejam adaptados a posições diferentes, como foi o caso de Tiago Esgaio na última partida.

«O Esgaio jogou como central do lado de fora, tem uma qualidade diferente de passe e criámos situações com o Miguel [Cardoso] na cara do golo. São jogadores diferentes, mas as ideias estão lá, os jogadores é que fazem as dinâmicas, tanto em termos defensivos, como ofensivos. Trabalhamos sempre em função do que podemos explorar da equipa adversária», explicou.

O Gil Vicente, sob o comando de Ricardo Soares, averbou apenas um desaire diante do Benfica em seis encontros disputados, o que leva Petit a considerar o jogo «extremamente difícil», mas o Belenenses está preparado «para lutar pelos três pontos», sem o guarda-redes André Moreira, na porta de saída e entregue à direção.

«É uma equipa que, quando não tem bola, pressiona muito bem, que sabe o que tem de fazer, que baixa numa linha de cinco [defesas]. São uma equipa mais agressiva a querer ganhar a bola, tem três jogadores mais móveis e muito rápidos a partir para a transição, três elementos do meio campo a fazer muita pressão na bola. Dentro daquilo que analisámos, vamos tentar alterar uma ou outra situação da nossa ideia, mas não fugindo muito às nossas dinâmicas», apontou.

Apesar da derrota com o Sporting, por 2-1, Petit sublinhou que a equipa levou «mais aspetos positivos que negativos» da exibição e fez questão de expressar ao plantel, no primeiro treino do novo ano, a sua satisfação «com o comportamento, a exigência e o sofrimento com as condições de trabalho».

«Estou satisfeito com o que os meus jogadores têm feito, sabendo das dificuldades que temos ultrapassado. Só tenho de dar os parabéns, não pela classificação, pois achamos que podíamos estar com mais pontos, mas pelo comportamento diário, compromisso e exigência no treino», ressalvou ainda.