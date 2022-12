O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, empatou esta segunda-feira na receção ao Leuven (1-1), em jogo da 18.ª jornada da Liga belga. Um resultado que deixa o campeão belga mais longe da revalidação do título.

Os anfitriões inauguraram o marcador em cima do intervalo, aos 44 minutos, através de uma grande penalidade concretizada pelo espanhol Jutgla, mas os visitantes acabaram por chegar ao empate em tempo de compensação, aos 90+4, por intermédio de Nsingi, fixando um resultado que mantém o Club Brugge no quarto lugar, a 12 pontos do líder Genk e com mais um jogo realizado.

Esta segunda-feira, o Club Brugge entrou em campo com o seguinte onze: Mignolet; Cinton Mata, Brandon Mechele, Abakar Sylla e Bjorn Meijer; Casper Nielsen, Raphael Onyedika e Hans Vanaken; Tajon Buchanan, Ferran Jutgla e Kamal Sowah.

Nos oitavos de final da Champions, o Benfica desloca-se primeiro à Bélgica, a 15 de fevereiro de 2023, antes de receber o tricampeão belga a 7 de março no Estádio da Luz.

A classificação da liga belga