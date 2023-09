O Antuérpia recebeu esta noite o Gent, num jogo em atraso na quinta jornada da Jupiler Pro League, e não foi capaz de bater os atuais líderes da prova.

Era um jogo em atraso da quinta jornada, que teve várias partidas adiadas.

E era jogo grande: o campeão Antuérpia a querer encurtar distâncias para o KAA Gent, que lidera a prova ao fim de oito jornadas e que ainda não perdeu – leva agora cinco vitórias e três empates.

A equipa orientada por Mark Van Bommel bem tentou, mas não conseguiu chegar ao golo.

Já tinha voltado às vitórias no passado fim de semana (3-0 ao Westerloo) depois de ser goleado (5-0) pelo Barcelona na estreia na Champions.

Com o empate desta noite, segue na quinta posição com 13 pontos, menos cinco que o Gent.

O Antuérpia recebe o FC Porto na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a 25 de outubro. Antes disso, já para a semana, defronta, também em casa, o Shaktar Donetsk, da Ucrânia.

