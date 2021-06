Depois do bis na vitória sobre a Rússia, Romelu Lukaku não marcou pela Bélgica, não assistiu, mas foi fundamental no início das jogadas dos dois golos que permitiram um triunfo com reviravolta ante a Dinamarca (2-1), esta quinta-feira, na segunda jornada do Euro 2020.

O avançado do Inter de Milão é, de resto, o primeiro jogador da competição a receber, da UEFA, por mais do que uma vez, a distinção de melhor do jogo, como pode conferir na lista abaixo.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Itália-Turquia: Leonardo Spinazzola (Itália)

País de Gales-Suíça: Breel Embolo (Suíça)

Dinamarca-Finlândia: Christian Eriksen (Dinamarca)

Bélgica-Rússia: Romelu Lukaku (Bélgica)

Inglaterra-Croácia: Raheem Sterling (Inglaterra)

Áustria-Macedónia do Norte: David Alaba (Áustria)

Países Baixos-Ucrânia: Denzel Dumfries (Países Baixos)

Escócia-República Checa: Patrik Schick (República Checa)



Polónia-Eslováquia: Milan Skriniar (Eslováquia)



Espanha-Suécia: Victor Lindelof (Suécia)

Hungria-Portugal: Cristiano Ronaldo (Portugal)



França-Alemanha: Paul Pogba (França)



Finlândia-Rússia: Aleksei Miranchuk (Rússia)

Turquia-País de Gales: Gareth Bale (País de Gales)

Itália-Suíça: Manuel Locatelli (Itália)

Ucrânia-Macedónia do Norte: Andriy Yarmolenko (Ucrânia)

Dinamarca-Bélgica: Romelu Lukaku (Bélgica)