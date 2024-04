Depois da vitória do Sporting e do empate do FC Porto, o Benfica é o último dos chamados «grandes» a entrar em ação na jornada 29 da Liga.

Diante do sensacional Moreirense, as águias não poderão contar com Nicolás Otamendi e Fredrik Aursnes, que cumprem castigo. Por aí, Roger Schmidt está obrigado a mexer, mas as mudanças não deverão ficar por aqui, até porque o jogo com a equipa minhota chega no «intervalo» da eliminatória europeia com o Marselha e alguns jogadores encarnados deram sinais evidentes de desgaste na passada quinta-feira diante dos franceses.

O Benfica-Moreirense tem início marcado para as 20h30.

