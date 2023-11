O dérbi entre Benfica e Sporting custou mais de 20 mil euros em multas, a maioria para os encarnados, que viram ainda ser-lhes instaurado um processo disciplinar, apurou o Maisfutebol, por desacatos entre adeptos no final do jogo e outros incidentes.

Recorde-se que após os dois golos dos encarnados, já em tempo de compensação, houve adeptos a descerem das bancadas, sendo que na comemoração do golo decisivo de Tengstedt houve inclusive um adepto dentro das quatro linhas a provocar jogadores do Sporting com gestos de piretes, lê-se no mapa de castigos: por isso, a SAD encarnada foi multada em 4.080 euros.

Ao todo, a SAD encarnada foi multada em 15.300 euros: desses, 9.560 dizem respeito ao uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos durante vários momentos do jogo.

O Sporting foi multado em 5.480 euros, a grande maioria devido ao uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos.