O Benfica informou que foi castigado pela UEFA por causa do comportamento dos adeptos no jogo com o Inter de Milão, em San Siro.

De acordo com o emblema da Luz, a UEFA proibiu os encarnados de vender bilhetes para o próximo jogo fora nas provas europeias, para além de ter sofrido uma multa de 35 mil euros.

O comunicado dos encarnados refere ainda que o clube vai pensar na hipótese de recurso.

Refira-se que durante o encontro em Itália, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões 2022/23, adeptos encarnados deflagraram engenhos pirotécnicos, que foram lançados da bancada.

COMUNICADO DO BENFICA

O Sport Lisboa e Benfica informa que foi sancionado pela UEFA com uma multa de 35 000 euros e a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo a ter lugar fora nas competições europeias.

A sanção em causa resulta dos incidentes verificados aquando do jogo Inter de Milão-Benfica, no passado dia 19 de abril.

O Sport Lisboa e Benfica vai avaliar a possibilidade de recorrer desta decisão da qual foi notificado hoje pela UEFA.