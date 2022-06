Alexandre Lacazette é um nome com créditos firmados no panorama do futebol internacional e esta quinta-feira até tem circulado nas notícias de mercado de transferências, já que o Lyon confirmou o regresso do jogador à casa que o formou. Mas, há 12 anos, o atacante gaulês ainda estava a dar os primeiros passos na equipa principal dos «Les Gones», embora tenha ficado bem gravado na memória dos benfiquistas.

Em dezembro da época 2010/11, o Benfica partia para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões ainda com a esperança de garantir o terceiro lugar e, assim, seguir para a Liga Europa. Na reta final do jogo, os encarnados perdiam na Luz, por 2-1, diante do líder do grupo Schalke e, em França, o Hapoel Tel Aviv vencia o Lyon pelo mesmo resultado. Ora, desta forma, a equipa então liderada por Jorge Jesus estava afastada das competições europeias.

Eis que, a dois minutos do fim, Lacazette, ainda com um estilo muito diferente do atual, marcou o golo que deu o empate aos franceses, após uma jogada de combinação com outro companheiro.

As bancadas da Luz suspiraram de alívio e as águias terminaram no terceiro lugar, com seis pontos, mais um do que os israelitas. O Lyon fechou a fase de grupos com 10, enquanto o Schalke somou 13.

O Maisfutebol, na altura, deu a conhecer o jogador aos adeptos benfiquistas, que «inundaram» a rede social Facebook com dezenas de agradecimentos direcionados ao francês.

Por seu turno, os mais atentos ao futebol de formação já tinham debaixo de olho aquela estrela do futebol gaulês que, no verão anterior tinha marcado três golos no Europeu de sub-19, precisamente conquistado pela França.

Durante toda aquela época, o internacional francês, que já tinha feito um golo para o campeonato, não voltou a marcar, mas, a partir daí, foi sempre a somar: em 2011/12 já assumiu um papel de destaque na equipa e marcou 10 golos em 43 partidas. Seguiram-se mais cinco épocas de alto rendimento, antes de se transferir para o Arsenal, onde também passou cinco temporadas. Agora, está de volta à casa-mãe.

O golo de Lacazette ao Hapoel, a partir dos 27 segundos: