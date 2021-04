Pela segunda vez consecutiva, o Slavia de Praga recusou ajoelhar-se antes do jogo contra o Arsenal. Esse gesto tornou-se prática comum antes dos jogos que envolvem equipas inglesas, em apoio ao movimento antirracismo «Black Lives Matter».



A decisão do campeão checo surge um dia após a UEFA ter suspendido Kudela por comportamento racista no duelo com o Rangers, em Glasgow. Perante este cenário, o capitão do Arsenal, Alexandre Lacazette, deu um passo em frente enquanto os colegas recuaram e ajoelhou-se, mesmo em frente aos jogadores adversários.



O francês marcou, no fundo, uma posição clara na luta contra o racismo e o vídeo rapidamente se tornou viral. No final da partida, Mikel Arteta explicou o gesto de Lacazette e da sua equipa.



«Os jogadores e o clube pediram-me. Eles queriam tomar essa iniciativa e tinham boas razões para o fazer, portanto tiveram o meu apoio. A UEFA e os árbitros receberam bem a ideia, acho que foi um bom gesto», disse, citado pelos meios do clube.





Veja: