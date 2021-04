Depois de um empate (1-1) em Londres, o Arsenal foi a Praga golear o Slavia por 4-0 e garantir a passagem às meias-finais da Liga Europa.



Mesmo sem Aubameyang, que contraiu malária, os «gunners» não tiveram dificuldades em bater o campeão checo. Após dez minutos sem grandes situações de perigo junto das balizas, os londrinos desbloquearam a partida com um golo de Smith Rowe na recarga a um primeiro remate de Saka ao poste. O lance foi invalidado pelo VAR, mas serviu para assustar os checos.



No minuto seguinte, o golo do Arsenal contou. Smith Rowe trabalhou bem na área e deixou Pépé na cara de Kolar. O extremo não falhou e fez o primeiro da noite (18m). Ainda o Slavia recuperava do duro golpe quando Hromada derrubou Saka na área. Lacazette fez o 0-2 de grande penalidade e deixou os londrinos com a eliminatória praticamente no bolso (21m).



O Slavia, que bateu o Leicester e o Rangers para chegar aos quartos, estava irreconhecível, não sendo capaz de assustar Leno. O Arsenal continuou, por outro lado, a carregar e chegou ao 0-3 aos 24 minutos graças ao talento de Saka. O jovem internacional inglês encarou o adversário à entrada da área e com o pé esquerdo atirou para o fundo da baliza adversária.



Na segunda parte, o Arsenal limitou-se a gerir confortavelmente a vantagem enquanto o Slavia procurou, ainda que em vão, chegar ao golo do honra. Foi já com Cedric em campo que os ingleses chegaram à goleada. Pepé encontrou Lacazette na área e o francês assinou o bis.

O Arsenal vai assim defrontar o Villarreal, treinador pelo seu antigo técnico Unai Emery, nas meias-finais da prova.