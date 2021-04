O final dramático em Londres resultou num empate (1-1).



Após oportunidades desperdiçadas de parte a parte, o Arsenal conseguiu desbloquear o marcador e chegar à vantagem por Nicolas Pépé, um dos três homens lançados por Arteta para o quarto de hora final. A passe de Aubameyang, o extremo da Costa do Marfim ganhou em velocidade a Zima e picou à saída do guarda-redes adversário.



O relógio marcava o minuto 86 e parecia que, dificilmente, o triunfo escaparia aos «gunners». No entanto, o Slavia provou que é um conjunto com valor e qualidade, chegando ao empate no último suspiro. Depois de Provod ter obrigado Leno a defender para canto, os checos marcaram de seguida. Holes aproveitou a passividade da defesa contrária para bater o guarda-redes alemão do Arsenal e gelar o Emirates.



O resultado acaba por penalizar sobretudo o Arsenal que teve as melhores oportunidades da partida. Com Aubameyang no banco, Mikel Arteta lançou de início Saka, Lacazette e Willian. Foi precisamente o jovem extremo inglês, recuperado de lesão, a desperdiçar a primeira grande situação para marcar na cara de Kolar. O guardião checo brilhou em cima do intervalo ao negar o golo a Holding após a cruzamento de Cedric - titular esta noite.



Após um nulo na primeira parte, o Slavia entrou melhor no segundo tempo e conseguiu estancar o poderio ofensivo dos londrinos. Os «gunners» só assustaram de bola parada com um livre direto de Willian ao ferro.



A resposta o vicampeão da República Checa chegou aos 58 minutos por Boril que obrigou Leno a defender com os pés. Volvidos quatro minutos, Lacazette criou e falhou a melhor oportunidade da partida: desarmou o defesa contrário no meio-campo defensivo, correu sozinho até à outra área e atirou à trave.



Depois das substituições, houve dez minutos loucos com um golo para cada lado. Um resultado que premeia a eficácia tremenda do Slavia que parte em vantagem para a segunda mão.