O Benfica foi a casa do ABC vencer por 29-25 e sagrou-se tricampeão nacional de andebol feminino.

Em Braga, num jogo a contar para a nona e penúltima jornada da fase final do campeonato, as encarnadas entraram melhor no encontro e ao intervalo já venciam por oito golos.

Apesar de uma tentativa de reação no segundo tempo, a equipa da casa não conseguiu dar a volta ao resultado e o Benfica acabou por triunfar.

Desta forma, as águias somam agora 52 pontos e têm cinco de vantagem para o Madeira SAD, segundo classificado. Este é o terceiro título consecutivo para as comandadas de João Alexandre Florêncio.