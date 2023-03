Roger Schmidt voltou a mostrar-se rendido a Fredrik Aursnes, médio norueguês que o Benfica contratou no início da época.

Depois de já ter jogado em várias posições no esquema de Schmidt, nos últimos jogos, Aursnes alinhou mais recuado, ao lado de Florentino, numa posição que começou por ser ocupada por Enzo Fernández no início da época e que mais recentemente foi feita por Chiquinho.

Com o regresso do médio português após lesão, e com o Club Brugge pela frente, Schmidt foi questionado se ia voltar a tirar Aursnes da posição «seis» e respondeu… com um sorriso.

«É uma boa questão. Vou pensar nisso. O Aursnes pode jogar nem várias posições, isso é claro. Você diz que ele de origem é um número seis, mas não estou totalmente convencido disso: parece-me que pode jogar quase em todo o lado», brincou, antes de revelar ainda não ter decidido o onze inicial para a segunda mão dos oitavos de final da Champions.

«Ainda não tenho a certeza como vamos começar, porque temos muitas possibilidades com os regressos do Chiquinho e do Gonçalo Guedes. Eles estão prontos, por isso tenho de pensar na melhor forma de abordar o jogo», resumiu.