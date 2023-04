O Benfica informou este sábado que Alexander Bah tem uma entorse traumática do joelho esquerdo, com lesão ligamentar, o que significa uma má notícia para o lateral dinamarquês.

O clube encarnado não informa sobre o tempo de paragem, mas geralmente lesões deste género no ligamento colateral medial, sem rotura e em função de uma entorse, têm um tempo de recuperação entre duas e quatro semanas.

Recorde-se que o lateral dinamarquês saiu lesionado após uma entrada muito dura de Matheus Uribe, que, aliás, até viu o cartão amarelo. Bah ainda tentou continuar em campo, mas tal não foi possível e acabou por ser substitutído.

COMUNICADO DO BENFICA:

«O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Bah sofreu uma entorse traumática do joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral medial, no clássico jogado no dia 7 de abril.»