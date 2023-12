Alexia Putellas, jogadora de futebol feminino do Barcelona, será submetida a um artroscopia de revisão do joelho esquerdo, esta quarta-feira, 27 de dezembro, informou o clube catalão. A operação permitirá apresentar um diagnóstico mais preciso dos problemas que têm afetado a atleta e que a impedem de estar a cem por cento.

A vencedora de duas Bolas de Ouro (2021 e 2022), não joga desde 14 de novembro, na altura frente ao Benfica, para a Liga dos Campeões Feminina, jogo em que marcou dois golos, mas acabou por sair lesionada.

Esta época, a atleta de 29 anos tem um registo de 13 jogos, sete golos e três assistências.

Recorde-se que o Barcelona lidera o Grupo A da Liga dos Campeões feminina, com 12 pontos em quatro jogos, seguido pelo Benfica, com sete pontos em quatro jogos. Eintracht Frankfurt, com quatro pontos, também ainda sonha com o segundo lugar, quando faltam jogar duas jornadas, enquanto o Rosengard ainda não pontuou.