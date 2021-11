Odysseas Vlachodimos, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports após o empate frente ao Barcelona (0-0) em jogo da Liga dos Campeões:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil. As duas equipas tiveram oportunidades. O 0-0 é um bom resultado. Não vi bem a oportunidade do Seferovic (nos descontos), tinha alguns colegas à frente. Vi o passe, esperava que ele marcasse, mas o futebol é mesmo assim. Fizemos um jogo muito bom hoje. Espero que o Seferovic marque no próximo jogo.»

«Temos de vencer o D. Kiev no próximo jogo. Jogamos em casa. Será um jogo difícil. Não temos o apuramento nas nossas mãos, porque o Barcelona joga com o Bayern. Veremos o que acontece.»